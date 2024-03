Panchine e fioriere ripulite 

Via le scritte e ciò che era stato imbrattato dai vandali. Grazie a diversi ragazzi del paese tutti gli arredi di piazza Stagno sono tornati come nuovi. È scesa in campo ancora una volta la Consulta giovani e ha trascorso diverse ore con vernice e pennelli in mano. In maniera del tutto volontaria ha pitturato le panchine e le fioriere. Un modo per rendere nuovamente accogliente una delle zone più frequentate dai ragazzi. «Tutto ora splende di bianco ma soprattutto splende l’azione dei ragazzi», ha detto il sindaco Andrea Abis. Intanto sabato mattina ci sarà la prima giornata ecologica organizzata dal Comune in collaborazione con l'Area marina protetta del Sinis. E i volontari partiranno proprio da piazza Stagno, luogo scelto sempre di più dagli incivili per abbandonare rifiuti. L’incontro per l'organizzazione dei gruppi di raccolta è previsto alle 8.30. Sacchetti e guanti saranno forniti dal personale dell’Amp. ( s.p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA