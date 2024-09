Panchine dal design moderno in strade e viali della città 

Nuoro ha un volto più moderno e a misura di cittadino. Nei giorni scorsi, grazie anche alla conclusione dei lavori di rifacimento delle strade e marciapiedi in numerose vie, sono state aggiunte delle nuove panchine con base in cemento imbiancato e seduta con schienale dal design moderno. Oltre a sostituire le vecchie, ne sono state aggiunte delle altre lungo i viali come Costituzione e Sardegna, ma anche via Santa Barbara, via Trieste, via Mannironi e aree della periferia. Un passo avanti anche per le passeggiate di anziani e disabili che gli anni scorsi rinunciavano alle camminate proprio per l’assenza di panchine. (g. pit.)

