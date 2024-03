Panchine con le terre di spazzamento

Tre panchine, due fioriere e quattro dissuasori della sosta realizzati con il riciclo delle terre di spazzamento stanno per essere collocati nei parchi urbani di Alghero.La giunta di Mario Conoci ha accettato la donazione, a titolo promozionale, arrivata dall’Ecocentro Sardegna, ditta specializzata nel recupero e nel trattamento di scarti.

L’attività di spazzamento, ad Alghero, porta alla raccolta di circa 60 tonnellate di polvere, terriccio, fango, ghiaia e sabbia. Materiale che solitamente finisce in discarica. In questo modo invece gli scarti diventano materia prima per la creazione di oggetti utili, come quelli che saranno installati a giorni nei giardini pubblici.I dissuasori della sosta, invece, denominati “Ecolego” finiranno nella strada vicinale Santa Chiara, “soggetta a frequenti e ripetuti episodi di abbandono di rifiuti e oggetto di prossimo intervento di recupero ambientale” si legge nella delibera numero 38.

Il Comune di Alghero, che è riuscito ad abbattere la soglia del 70 per cento di differenziata, sta scommettendo sull’economia circolare e molto presto avrà a disposizione un impianto tutto suo nell’Area industriale di San Marco, in grado di recuperare sia la posidonia spiaggiata in esubero, sia le terre di spazzamento. (c.fi.)

