Panchine bollenti: già 14 cambi in soli cinque mesi 

Cinque mesi di partite, un girone (di andata) e già sei allenatori saltati in Eccellenza. In Promozione la tendenza non è da meno, con otto tra esoneri e dimissioni dopo sole 14 giornate disputate. L’ultimo episodio, clamoroso, riguarda Luca Rusani, tecnico della Nuorese in testa alla classifica del girone B. Ma in questo caso i motivi non sono tecnici.

Anche i campionati dilettantistici sardi non sono immuni da un fenomeno che non accenna a ridursi nei numeri. Nel massimo torneo regionale si è cominciato già ad agosto alla Tharros: la società oristanese aveva affidato la guida tecnica ad Antonio Prastaro che però, poco prima dell’inizio della stagione, si è dimesso. Così il club ha scelto una figura interna affidando la squadra al giocatore più esperto, Antonio Lai, in possesso di patentino. Proprio Prastaro giovedì scorso è stato chiamato dalla Nuorese, con la quale ha già vinto la Promozione e allenato in Eccellenza 4 anni fa.

La prima sostituzione a torneo avviato è dell’Iglesias, con Giampaolo Murru subentrato a settembre, dopo una sola giornata, al dimissionario Andrea Marongiu. Agli inizi di ottobre è il San Teodoro Porto Rotondo a cambiare: i viola, con ancora zero punti dopo quattro incontri, sostituiscono Simone Marini con Riccardo Sanna. Una settimana più tardi tocca al Calangianus: fuori Alessandro Sassu, dentro Pasquale Malu. Fino a quel momento la squadra giallorossa ha perso le cinque partite giocate, nelle successive 11 ha conquistato 18 punti. Ai primi dicembre il Carbonia richiama Diego Mingioni per sostituire Maurizio Ollargiu, dimessosi prima dell’incontro col Calangianus (14esima giornata): da allora i minerari hanno conquistato un punto in tre incontri. Nello stesso periodo dopo l’addio di Marco Piras il 39enne Fabio Vignati è salito in sella al Sant’Elena, ma indossa ancora le scarpette e ricopre il doppio ruolo di giocatore e tecnico. I quartesi hanno conquistato un punto in tre partite e sono penultimi con 13 punti.

Nel girone A di Promozione, Bebo Antinori è subentrato a Gianluca Lecca all’Atletico Cagliari, Maurizio Firino ad Alessandro Deplano al Terralba, Pasquale Lazzaro a Titti Podda alla Verde Isola, l’Arborea ha esonerato Virgilio Perra. Nel girone B, prima del caso-Nuorese, Celestino Ciarolu è subentrato a Gianmario Rassu al Bonorva, Paolo Congiu a Nicola Spano nel Coghinas, Andrea Contini a Giovannino Mura all’Abbasanta.

RIPRODUZIONE RISERVATA