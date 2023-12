Panchina sradicata dalla piazza e abbandonata lungo il corso 

Vandali in azione a Siliqua, dove una panchina metallica è stata sradicata dalla piazza Giotto e abbandonata in una via vicina. Il fatto è avvenuto nella notte di martedì. Dopo averla sradicata, i vandali hanno trascinato per alcune centinaia di metri la pesante panca fino al centralissimo corso Repubblica, dove è stata abbandonata.

Il grave gesto non è sfuggito ai carabinieri della stazione locale che hanno subito iniziato le indagini per risalire agli autori. Saranno probabilmente le immagini delle telecamere di videosorveglianza, poste in diverse zone del paese, ad aiutare gli investigatori a dare un volto ai responsabili dell’atto vandalico. (a. cu.)

