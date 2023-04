Panchina rossa, scoppia la polemica  

«Sulla panchina rossa lavoriamoci insieme». È la risposta del gruppo “Quartucciu nel cuore” e del Misto a quella che loro stessi definiscono «l’ennesima chiusura della maggioranza che risponde infastidita alle interrogazioni». Il riferimento è all’ultimo Consiglio comunale e in particolare alla richiesta dell’opposizione di poter contribuire a scegliere come e dove realizzare una panchina rossa, simbolo del contrasto alla violenza sulle donne. Quartucciu, infatti, ancora non ne ha una. «Ci sono temi che non hanno schieramenti politici», afferma Michela Vacca, capogruppo di “Quartucciu nel cuore”. «Il contrasto alla violenza di genere è uno di quelli. La panchina rossa è un arredo urbano ma diventa il veicolo di un messaggio forte contro la violenza, soprattutto domestica».

Il ricordo

Ed è l’obiettivo di quel colore scarlatto che, imponendosi tra i palazzi o i parchi, ricorda il vuoto lasciato dalle vittime e richiama all’obbligo di opporsi a quello che è un fenomeno sistemico. «Già dallo scorso 25 novembre, in occasione della giornata internazionale contro la violenza di genere, avevamo chiesto un impegno formale da parte della maggioranza. È trascorso nell'assoluta indifferenza anche l’8 marzo, giornata internazionale della donna», prosegue la consigliera, ricordando che le occasioni, anche con l’inaugurazione dei nuovi parchi, non sono mancate. «I costi di realizzazione sono pressoché nulli, c'è chi addirittura si è offerto di farlo», evidenzia ancora. Nei mesi scorsi, infatti, due cittadini hanno chiesto alla Giunta di poterla realizzare a proprie spese in via Nazionale.

I vuoti

«È evidente che manca la sensibilità rispetto ad alcune tematiche drammaticamente attuali», incalza la minoranza, «lo sportello antiviolenza per oltre un anno è stato silenziato, è assente qualsiasi percorso di sensibilizzazione contro il bullismo e il disagio giovanile, le politiche di inclusione sociale sono quasi totalmente assenti. Non si può certamente pensare di avere timbrato il cartellino con l'attività ordinaria di manutenzione dei marciapiedi o della segnaletica stradale». Dito puntato anche contro gli incontri a tema. «Sporadici e privi di qualsiasi programmazione che consenta un'attività intesa e ripetuta. Poi quelle organizzate dalle associazioni dedicate o si tengono in orari sbagliati che non facilitano la partecipazione o all'ultimo si annullano per incomprensioni di cui non si intuiscono le ragioni».