Panchina rossa rimossa: la polemica prosegue in Aula 

La rimozione della panchina rossa da parte del Comune non è piaciuta ai consiglieri della minoranza di “Impegno per Isili”. «Durante l’ultimo Consiglio comunale», dicono i consiglieri Antonello Corona, Salvatore Pala e Marco Atzori, «abbiamo sottolineato che non è stato un bel gesto perché anche nei paesi vicini è stato utilizzato come simbolo della lotta contro la violenza sulle donne». Sabato, in occasione della Giornata internazionale, un cittadino, Giuseppe Orgiu ha sistemato una panchina rossa in piazza San Giuseppe ma è stata fatta togliere dall’assessora Erica Faedda perché posizionata senza autorizzazione e perché l’amministrazione ha negato ad altri cittadini di fare lo stesso.

Giustificazione che la minoranza non ha considerato accettabile. «Ci è sembrata piuttosto una presa di posizione», proseguono, «nei confronti di una persona, ex consigliere della maggioranza nella passata consiliatura oggi non è più in linea. Quando era nel gruppo gli è stato permesso di fare tutto senza bisogno di permessi, senza dover interpellare la Sovraintendenza».

«Non è così», replica Faedda, «ho saputo che il gesto, apprezzabile nonostante tutto, era suo solo quando mi ha contattata, è stato mio collega ed avrà sempre il mio massimo rispetto, abbiamo solo spostato la panchina in biblioteca». «Si tratta», aggiunge il sindaco Luca Pilia, «solo di una strumentalizzazione. Ci siamo concentrati su fatti concreti: prima di questa vicenda, abbiamo avviato l’iter per l’apertura di un centro antiviolenza».

