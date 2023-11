Panchina rossa rimossa dal Comune 

Aveva dipinto una panchina in legno di rosso e l’aveva sistemata nella piazza principale di Isili in occasione della giornata mondiale contro la violenza delle donne. Ma l’idea di Peppino Orgiu, 62enne non nuovo, a queste iniziative, non era stata autorizzata dal Comune che ha deciso di rimuoverla.

L’idea

Orgiu è un ex amministratore comunale che si è sempre dilettato, assieme alla moglie, ad abbellire spazi pubblici in occasioni di feste religiose e non e per occasioni particolari, proprio come quella di sabato. «È stato un gesto spontaneo», ha detto l’uomo, «l’ho verniciata assieme ai miei nipotini per fare un regalo a tutte le donne del mondo, non pensavamo potesse creare una polemica«. Orgiu ha sistemato la panchina in piazza san Giuseppe all’alba prima di andare a lavoro ma poi a metà mattina il simbolo rosso era stato rimosso.

L’assessora

Nessuna polemica però, secondo l’assessora Erica Faedda: «L'amministrazione comunale è sempre stata aperta alla collaborazione con qualsiasi cittadino per qualsiasi iniziativa, noi abbiamo scelto di non fare installazioni che durassero poche ore e che magari il giorno dopo tutti avrebbero già dimenticato, per questo abbiamo creato uno spazio in biblioteca con una serie di volumi ben nutrita sul tema, pubblicizzandola nei vari canali social, affinché le persone, leggendo possano prendere più consapevolezza del problema».

La panchina è stata spostata nella biblioteca e successivamente Peppino Orgiu l’ha sistemata nella vetrina di un negozio vuoto lungo la strada principale, messo a disposizione da un’altra concittadina. «Ammetto», ha detto Orgiu, «che non ho pensato di chiedere nessun permesso al comune, l’ho fissata ad un albero, non era pericolosa, visto il periodo che stiamo vivendo, la rimozione della panchina era un gesto che l’amministratore poteva evitare».

L’assessora Faedda ha spiegato la posizione dell’amministrazione anche sui social. «Il caso ha voluto che fossi io a vederla per prima, ma la scelta di toglierla è stata condivisa da tutta la giunta, non sapevamo neppure chi l’avesse messa, inoltre è stata una questione di correttezza nei confronti di chi si è rivolto a noi chiedendo questa opportunità e ha avuto una risposta negativa».

La panchina è ancora oggi in vetrina arricchita di una rosa bianca che spezza il rosso e accendere così una speranza per il futuro.

