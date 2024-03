Panchina rossa in corso Garibaldi 

In occasione della festa della donna domani la comunità alerese si raccoglierà per dire no alla violenza. L’evento, previsto alle 12 in corso Cattedrale, fronte casa Gramsci, avrà come oggetto l’inaugurazione di una panchina rossa, simbolo con cui il paese intende ricordare le vittim e di femminicidio. Oltre all’inaugurazione da parte del sindaco Francesco Mereu e il saluto delle autorità, la comunità assisterà a un delicato momento in cui verrà proposta la lettura di brani contro la violenza di genere. «Si tratta di un’iniziativa che intende ricordare tutte le donne a cui purtroppo è stata tolta la vita, nella speranza che nessuna sia più vittima di violenza», dice il sindaco Mereu. Un evento che accende i riflettori su un tema che riguarda tutti e che intende sensibilizzare la popolazione, al fine di agire ogni giorno nel pieno rispetto reciproco. ( a. f. )

