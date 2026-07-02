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Tortolì
03 luglio 2026 alle 00:34

Panchina donata dall’Avis 

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La panchina donata dall’Avis diventa un monumento urbano e la piazzetta di via Monsignor Virgilio a Tortolì uno spazio di riflessione. Elemento d’arredo accessibile a tutti e favorisce la socializzazione. La panchina è stata posata in un angolo verde accanto ad attività commerciali e all’ambulatorio della guardia medica, creando un connubio potente tra paesaggio, arte pubblica e messaggio sociale. Un invito, per residenti e turisti, a sedersi, osservare la strada dello shopping e riflettere sull’importanza di un gesto semplice ma essenziale come la donazione volontaria, promossa dalla sezione presieduta da Luca Russo. La panchina è stata inaugurata mercoledì alla presenza degli amministratori comunali, del manager dell’Asl Ogliastra, Andrea Fabbo, e di don Piero Crobeddu, parroco di Sant’Andrea, che ha ricordato l’importanza dell’unione di una comunità. (ro. se.)

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