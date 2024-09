Panchina distrutta dai vandali 

Ennesimo atto vandalico nel parco del monte Ortobene. Una panchina è stata distrutta inspiegabilmente. A segnalare il problema è il comitato “Monte Ortobene ultima spiaggia”, guidato da Antonio Costa che afferma: «Un altro atto vandalico ad una panchina all’interno del parco del monte Ortobene. Si tratta di un oggetto utile alle famiglie e non solo che frequentano lo spazio, ma i vandali, insensibili a tutti e al prossimo, utilizzano il bene pubblico per dare sfogo alle loro depravazioni al loro cinismo fine a se stesso. In altri tempi si parlava e si insegnava, anche nelle scuole, ma soprattutto nelle famiglie il rispetto. Ad alcuni soggetti, oggi, questo è un termine sconosciuto».

Costa aggiunge a nome del comitato: «Chiediamo da anni agli amministratori comunali (sempre più assenti dai veri problemi della società) un maggiore controllo della cosa pubblica proteggendola appunto anche dai vandali, per esempio con le videocamere, oltre a un maggiore controllo nelle ore notturne da parte delle forze dell’ordine. Una volta individuati gli autori dei reati, se minorenni, dovranno essere chiamate le famiglie a rifondere i danni arrecati al bene di tutti».

Per ora resta la panchina sfasciata nel parco che durante l’estate ha accolto numerosi visitatori e molti nuoresi. (g. pit.)

