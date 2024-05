Panchina: Baroni è libero, piace Lucescu 

Da oltre una settimana Claudio Ranieri non è più l'allenatore del Cagliari. Ma la società del presidente Tommaso Giulini non ha nessuna voglia di correre per trovare il sostituto. Colloqui continui tra il patron e il ds Nereo Bonato, con una lista di tecnici che si arricchisce anche di un nome come quello di Razvan Lucescu, figlio d'arte (il padre è il mitico Mircea, mago della panchina romena) e fresco campione di Grecia col Paok di Salonicco. Ma da ieri il Cagliari ha un ostacolo in meno per un altro dei papabili, Marco Baroni.

Via libera

Proprio ieri, infatti, il tecnico fiorentino ha incontrato il presidente del Verona Setti e, confermando le voci dei giorni scorsi, ha fatto sapere di non voler utilizzare l'opzione per il rinnovo dopo la salvezza. Baroni ha anche rifiutato la proposta del patron dell'Hellas, un prolungamento di un altro anno del contratto in essere. Alla fine, quindi, stretta di mano e ognuno per la sua strada. Il Cagliari valuta, ma resta alla finestra. Anche perché gli estimatori per Baroni, reduce da due salvezze non proprio facilissime con Lecce e appunto Verona, non mancano. In una Serie A che mai come quest'estate vede diverse panchine ancora senza un padrone, il nome dell'ormai ex tecnico gialloblù piace a Monza (che saluterà Palladino), Fiorentina (addio a Italiano) e addirittura Bologna (che ha lasciato andare Thiago Motta alla Juventus dopo la qualificazione in Champions). Ipotesi che fanno gola all'allenatore, che ha deciso di lasciare Verona per alzare l'asticella delle ambizioni. Ecco perché il Cagliari deve attendere le mosse di quelle società con più appeal, economico e di obiettivi, prima di stringere il cerchio per il suo nuovo padrone della panchina.

New entry

Giulini e Bonato valutano e vagliano, sapendo di non poter sbagliare la scelta più importante in vista della stagione che verrà. Anche per questo si guarda anche al mercato estero. Nasce così l'idea che porta a Lucescu jr, un curriculum da giramondo, proprio come papà Mircea, un passaggio anche sulla panchina della nazionale romena, fino al Paok, dove aveva già allenato nel biennio 2017-2019 e dove è tornato nel 2021. Quest'anno, la vittoria del campionato e un rinnovo del contratto fino al 2027, con l'obiettivo di portare la squadra di Salonicco a partecipare alla nuova Champions League. Ambizioni che, di fatto, rendono quanto meno problematico il tentativo del Cagliari, che propone una squadra giovane e la salvezza. E lo stesso Lucescu, alla tv romena, ha spiegato: «Sei o sette anni fa sarei andato in Italia in ginocchio. Ora mi sono guadagnato il diritto di scegliere».

La lunga lista

Resta viva la pista Maurizio Sarri, se l'ex tecnico di Napoli e Juventus dovesse decidere di scommettere facendo un deciso passo indietro rispetto alle ultime esperienze. Ma per Sarri si sarebbe fatto avanti, in modo convincente, il Panathinaikos.

Il Cagliari, poi, segue Luca Gotti, se l'ex vice di Donadoni dovesse decidere di non andare avanti col Lecce, e Paolo Vanoli, impegnato nella corsa promozione col Venezia e nel mirino del Torino per la sostituzione di Ivan Juric. Che, invece, sarebbe uscito dai radar del Cagliari, come Alessio Dionisi. Sotto a chi tocca.

