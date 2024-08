Pancalli: «mai così numerosi, tutti hanno lavorato bene» 

Entra nel vivo, dall'aeroporto di Fiumicino, la serie delle partenze degli azzurri per i Giochi Paralimpici di Parigi, in programma da giovedì al 7 settembre. La spedizione si presenterà con numeri da record: 141 atleti (70 atlete e 71 atleti) impegnati in 17 discipline. A guidare il gruppo azzurro i due portabandiera, Ambra Sabatini e Luca Mazzone che voleranno a Parigi domani.

Il presidente

In partenza ieri anche Luca Pancalli, presidente del Comitato Italiano Paralimpico: «Le emozioni sono tantissime», ha detto prima dell'imbarco, «e sono sempre quelle che si accompagnano ad una spedizione paralimpica. Da un lato la soddisfazione di aver già raggiunto un risultato importante: la delegazione più ampia di sempre significa che le Federazioni, gli staff tecnici, le associazioni sportive di base e dei Corpi militari a cui appartengono gli atleti, il Comitato paralimpico stesso, hanno lavorato bene. Dall'altro, chiaramente, ora, si comincia a giocare veramente: incrociamo le dita; il raffronto con Tokyo può essere molto difficile ma siamo ottimisti».

Ieri sono partiti diversi gruppi dagli aeroporti di Roma e Milano, con nuotatori, canottieri, la squadra di ciclismo e altri.

Le prime azzurre ad entrare al Villaggio sono state venerdì scorso le atlete del sitting volley, con l’olbiese Sara Desini mentre sabato sono arrivate le squadre di tennistavolo e di tiro con l'arco. L'ultima partecipazione dell'Italia ai Giochi Paralimpici Estivi ha segnato il miglior risultato dell'epoca moderna, con 69 medaglie conquistate ed il nono posto nel medagliere.

