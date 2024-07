Panca a fuoco, il sindaco: «Maledetti» 

A pochi giorni dell'incendio divampato all'ingresso di Gonnosfanadiga in località Lierus, qualcuno ha dato alle fiamme gli arredi in legno del parco di Perd’e Pibera. È successo ieri mattina intorno alle sei: Antonello Curreli, un giovane del paese ha condiviso un video sui social per mostrare il tavolo da pic nic in fiamme. «Quando finisco di lavorare prima di rientrare a casa passo quasi sempre dal parco per bere qualcosa di fresco e rilassarmi. Ieri sentivo odore di bruciato già dal cancello, sono entrato e risalendo ho visto il tavolo prendere fuoco». L’arrivo provvidenziale di Curreli ha evitato il peggio. Il sindaco Andrea Floris commenta: «Vergognoso atto vandalico ai danni del nostro patrimonio, su uno dei tesori naturalistici del nostro territorio Perda de Pibera. Non so dove eravate quando il buon Dio ha distribuito i cervelli, ma vi auguro che lo stesso fuoco che avete appiccato prenda anche voi. Maledetti».

