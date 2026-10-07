Panada e ceramica, la tradizione ha un futuro 

Assemini si prepara a celebrare “sa panada”, il suo piatto tipico, con un doppio appuntamento presso la casa campidanese di Sant’Andrea. Si comincia domani alle 8.30 con la manifestazione “Dalla spiga alla tavola”: protagonisti gli alunni delle scuole primarie di Assemini ed Elmas, quasi 500 divisi in gruppi per età, che saranno impegnati nei laboratori di preparazione di malloreddus e panada. Breve pausa per assistere all’infornata del pane nel forno a legna alle 11 e poi gli alunni di Assemini ed Elmas torneranno a usare le mani con ceramiste e ceramisti, in un altro laboratorio pratico; chiuderanno la mattinata un bell’attestato e il meritato svago a base di animazione con bolle di sapone, giochi e palloncini. «Anche quest’anno il nostro impegno è per tradizione e comunità: l’obiettivo è affidarle ai giovani», afferma Candido Mameli, presidente dell’Associazione Sant’Andrea che cura le manifestazioni. Ma nel fine settimana ad Assemini ci sarà spazio anche per gli adulti con i laboratori dimostrativi della preparazione de “sa panada asseminesa”, le degustazioni e l’intrattenimento musicale: sabato alle 21 il tributo agli 883 con il “Tour Max Forever”, domenica alle 20.30 l’esibizione di Maria Giovanna Cherchi. In occasione della tre giorni sarà possibile visitare la casa museo di Bruno Atzeni.

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