Pan Alfieri ai playoff, Alessia Orro applaude 

Un finale di campionato romanzesco, con il fiato sospeso la Pan Alfieri Cagliari taglia al fotofinish il traguardo dei playoff. L’ultima di campionato della serie B2 femminile di volley regala un verdetto atteso dai più ottimisti e diventato realtà quando Anzio ha perso in casa con Isernia. Alfieri e Anzio seconde a pari punti, passano le cagliaritane per il maggior numero di vittorie.

La serata inizia con l’Alfieri che batte il Grosseto 3-0 ((25-22, 25-14, 25-17). Una partenza al rallentatore, la squadra toscana è raggiunta sul 21-21, poi le ragazze di Andrea Loi accelerano e i successivi due set non hanno storia. Il tempo di un applauso a un’ospite d’eccezione, l’azzurra Alessia Orro (la sorella Sara è fuori per infortunio). Poi atlete, tecnici, dirigenti e tifosi davanti ai cellulari a seguire la diretta di Anzio-Isernia che inaspettatamente si riapre due volte. Sul 2-2 il tie break sembra favorire Anzio (10-6). Non è finita, il tifo da Cagliari spinge Isernia che rimonta e chiude 15-11. Esplode la gioia, la stagione continua. Prossima tappa di una formula contorta, la terza fase del “Ramo B”, contro l’Ariete Prato, seconda nel girone G.

Gli altri match

Ala Maddalena, il derby tra Garibaldi e La Smeralda non sembra una partita di fine stagione. Vince Garibaldi 3-1 e 30-28 nel quarto set. L’Audax Quartucciu conclude la sua esperienza in un campionato nazionale perdendo a Terracina 3-0. In B1, Palau termina al 5° posto con la bella vittoria esterna (3-0) contro Villa Cortese.

In B maschile, chiusura dignitosa per la Stella Azzurra Sestu battuta 3-0 dal Volley Cazzago, e per il Borore, sconfitto 3-2 dal Valtrompia.

