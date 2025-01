Pamela uccisa e fatta a pezzi: ergastolo 

ROMA. A sette anni di distanza dalla morte di Pamela Mastropietro, 18enne romana uccisa e fatta a pezzi in un'abitazione a Macerata il 30 gennaio 2018, la Cassazione pronuncia la sentenza definitiva sul caso, confermando l'ergastolo per Innocent Oseghale, 36enne pusher nigeriano.

Respinto il ricorso straordinario della difesa che puntava a escludere, per asseriti errori materiali, l'accusa di violenza sessuale, un'aggravante decisiva per l'ergastolo. Il verdetto chiude sette anni di processi, tra cui due in Corte d'Assise d'appello e tre in Cassazione. «Oggi è una giornata importante per me e la mia famiglia - scrive in un post social Alessandra Verni, madre di Pamela - Sono felice per la decisione dei giudici. È fondamentale che la verità sia riconosciuta». Era il 31 gennaio 2018 quando, poco fuori Macerata, vennero trovati due trolley con i resti della ragazza, che due giorni prima si era allontanata da una comunità terapeutica del Maceratese. Emerse che Pamela aveva incontrato Oseghale e che lui aveva fatto da intermediario per procurarle eroina da un altro pusher. Poi la ragazza venne stuprata, quando era sotto l'effetto della droga, uccisa a coltellate e fatta a pezzi da Oseghale per farne sparire il corpo.

