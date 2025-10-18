Pamela, indagini su altre aggressioni 

Milano. Oltre un anno prima del delitto, Pamela Genini già temeva che il compagno Gianluca Soncin, 52 anni, potesse ucciderla. L'inquietante dato emerge dal referto dell'ospedale di Seriate, nel Bergamasco, dove il 4 settembre 2024 la 29enne si fece visitare dopo essere stata picchiata dal fidanzato il giorno prima a Cervia. Un documento che sarà acquisito dalla Procura milanese nell'inchiesta per omicidio volontario pluriaggravato a carico di Soncin. Alla ragazza furono sottoposte le cinque domande del protocollo di valutazione del rischio di violenze e lei rispose in modo affermativo a quattro quesiti su cinque: sulla gelosia, sull'aumento dell'intensità delle violenze, sulle minacce con un'arma e appunto sulla possibilità che lui potesse ucciderla. L'unica risposta negativa riguardava se avesse subito violenze in gravidanza, non essendo lei incinta.

Il questionario dell’ospedale

Pamela, che martedì scorso è stata colpita con almeno trenta coltellate nella sua abitazione in via Iglesias a Milano, spiegò allora agli operatori sanitari che il giorno prima Soncin l'aveva «buttata a terra, colpita alla testa con calci e pugni, trascinata per i capelli per diversi metri», per poi romperle un dito lanciandole addosso un oggetto. «Intervenute le forze dell'ordine ma non effettuata denuncia», è scritto sul referto. «Il tutto è avvenuto presso la casa dell'accusato in altra regione a Cervia, dove la paziente si è recata autonomamente. Non primo episodio. Numerose minacce verbali e via sms. Mai effettuati precedenti accessi. Negli ultimi mesi frequenti episodi di violenza reiterata».

Si apre l’indagine

Sulla base del questionario, i carabinieri di Seriate acquisirono il referto e lo inviarono a Cervia per competenza. Pamela poi si rifiutò di denunciare e il referto fu trasmesso alle Procure di Bergamo e Brescia per l'attivazione del codice rosso. L'aggiunta di Milano Letizia Mannella e la pm Alessia Menegazzo, che contestano a Soncin l'omicidio aggravato anche da stalking, premeditazione e crudeltà, acquisiranno ora il referto medico.

La fiaccolata

Intanto è stata stata organizzata per oggi a Milano una fiaccolata in memoria della 29enne e per «l'ennesimo femminicidio che si compie da parte di maschi che non si rassegnano alla possibilità che un rapporto possa finire». Il quartiere Gorla, dove la ragazza è stata uccisa, si radunerà alle 17.30 ai giardinetti di via Iglesias. Aderisce il movimento “Non una di meno”. Un presidio nella periferia nord di Milano era stato organizzato anche giovedì pomeriggio.

L’assalto

La sera del 14 ottobre Soncin si è presentato a casa di Pamela usando una copia delle chiavi che aveva fatto di nascosto. L’ha colpita con oltre trenta coltellate prima che i poliziotti riuscissero a buttar giù la porta dell'appartamento. Sono almeno tre i fendenti letali sferrati nella zona del torace, ma serviranno altri approfondimenti.

