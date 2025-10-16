«Pamela ha capito che stava morendo» 

Milano. Una «spedizione» a casa di Pamela pianificata da almeno una settimana, l’idea ossessiva «con me o con nessun altro» che martedì sera lo ha spinto a piombare nell’appartamento della ragazza con le chiavi duplicate di nascosto, «munito di ben due coltelli a serramanico, di cui uno lasciato» in auto e l’altro usato per colpirla almeno 24 volte.

«Quadro agghiacciante»

Sono alcuni degli elementi evidenziati dal gip Tommaso Perna nella ricostruzione del femminicidio di Pamela Genini, 29 anni, accoltellata da Gianluca Soncin. Il 52enne, in isolamento a San Vittore, dopo essere rimasto in silenzio durante l’interrogatorio, si è visto notificare ieri la custodia cautelare in carcere chiesta dalla pm Alessia Menegazzo. L’ordinanza ha anche confermato tutte le aggravanti contestate dalla Procura: premeditazione, crudeltà, futili motivi, vincolo della relazione affettiva e stalking, attestando così quel «quadro agghiacciante» messo in risalto dagli inquirenti che potrebbe portarlo all’ergastolo. Nelle 13 pagine il gip spiega che Soncin potrebbe «riservare lo stesso trattamento violento» ai genitori e all’ex fidanzato e confidente di Pamela - che ha dato l’allarme perché subito prima del delitto era al telefono con lei - perché è incapace «di controllare i propri impulsi», ma soprattutto ha pianificato il delitto almeno dalla scorsa settimana.

«Amarezza»

Tre sere fa è entrato nell’abitazione di Via Iglesias e non ha esitato a usare uno dei coltelli che aveva con sé (ai quali si aggiungono i 13 trovati oggi, assieme a una pistola, nel suo appartamento a Cervia). Ha sferrato 24 pugnalate, molte non letali e tali da determinare «una sofferenza non trascurabile» a Pamela, che per un tempo «non quantificabile, ma sicuramente non istantaneo, ha acquisito consapevolezza dell’imminente fine». Lei voleva interrompere la loro relazione, cominciata nel marzo 2024 e andata avanti con continue vessazioni e violenze. E per il timore di essere uccisa non ha mai sporto denuncia. Per cui resta «l’amarezza», scrive il magistrato costatando che il 9 maggio, quando la polizia arrivò da Pamela dopo una «richiesta di aiuto» e lei «ha dipinto un quadro non sufficientemente allarmante della vicenda, limitandosi a invocare l’intervento delle forze dell’ordine in quanto il Soncin», «descritto agli agenti come un mero amico», si era «presentato presso la sua abitazione senza preavviso».

