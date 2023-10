Palumbo, condanna rateizzata 

Aveva avviato una raccolta fondi in un conto intestato al figlio, Paolo Palumbo, lo chef oristanese malato di Sla, raccogliendo 150 mila euro. Ingannando tutti, aveva raccontato che servivano ad una fantomatica cura genetica salva vita in Israele. Per fare questo, il padre dello chef oristanese, Marco Matteo Palumbo, si era finto il medico israeliano Dimitrios Karoussis, facendo credere al medico curante del figlio, il neurologo Vincenzo Mascia, che lo avrebbe inserito nel trattamento medico sperimentale da un milione di euro. Una clamorosa messa in scena. Ieri Marco Matteo Palumbo ha patteggiato una pena 8 mesi, ma solo per sostituzione di persona.

Mini multa maxi truffa

Una condanna ad otto mesi di reclusione, così come prevede la legge, sostituita con una pena pecuniaria di 7.200 euro di multa che il giudice di Nuoro ha deciso, Marco Palumbo, potrà addirittura restituire in cinque anni e ben 60 comode rate da 120 euro mensili. Ovviamente senza interessi. Per l’accusa di truffa invece, il Tribunale ha emesso la sentenza di «non doversi procedere, perché il reato è estinto per intervenuta condotta riparatoria». Marco Matteo Palumbo, difeso dagli avvocati Gianfranco Siuni e Mario Gusi, ha provveduto alla riparazione del danno nei confronti delle sole tre persone offese che lo avevano querelato. Nonostante quelle truffate fossero centinaia, solo Flavia De Filippi, Doloretta Ledda e l’avvocato di Reggio Calabria Mariagrazia Suraci avevano sporto formale querela. La prima aveva donato 100 euro e ne ha avuto indietro 300, la seconda aveva donato mille euro ricevendo indietro mille e 200 euro, mentre la terza aveva donato 300 euro e ha ricevuto da Palumbo 500 euro.

La storia

Approfittando delle tragiche condizioni di salute del figlio, Marco Palumbo aveva avviato una raccolta di crowdfunding sulla piattaforma GoFundMe e raccolto su Poste Pay in un conto intestato al figlio di circa 150 mila euro. I soldi dovevano servire per le cure sperimentali in Israele con il medico Dimitrios Karoussis che non sarebbero mai avvenute. La famiglia, una volta emersi i dubbi sull’utilizzo dei fondi, aveva dichiarato che avrebbe restituito tutti i soldi raccolti dall’iniziativa solidale. Il caso era partito dalla denuncia del neurologo Vincenzo Mascia che seguiva il malato. Al professionista il padre di Paolo avrebbe fatto credere che il medico israeliano avrebbe inserito il figlio in un trattamento sperimentale. Una terapia genetica molto costosa, secondo Marco Palumbo si aggirava intorno a un milione di euro, da qui la sottoscrizione che indusse diverse persone a fare cospicue donazioni. Tra il 2019 e il 2020, la storia umana di Paolo Palumbo aveva fatto il giro del mondo, sia per la sua presenza al festival di Sanremo che per l’incontro con il Papa e con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ma anche per le tante iniziative che aveva messo in piedi, tra cui il faccia a faccia all’Expo con Barack Obama.

