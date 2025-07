“Palu de Sa Itria”, Piccinnu è il re 

Il vento sferzante e l’aria pungente sull’altopiano di “Lidana” hanno segnato l’attesissimo “Palu de Sa Itria”, ieri a Gavoi. Attorno alle 19 il via alla sfida equestre con centinaia di appassionati assiepati intorno alla pista a due passi dal santuario, subito dopo la novena della sera.

Le batterie

Una gara avvincente, quella organizzata da Comitato e Asd Ippica di Gavoi, già dalla prima batteria dei 1200 metri, col fantino Alberto Bianchina, primo in sella all’angloarabo “Boh da Clodia” davanti a Alessandro Mereu, Giuseppe Piccinnu (in sella a Falabella) e la giovane promessa locale, Francesco Pira. Il secondo rush con Graziano Sanna in sella ad “Azoto da Clodia”, seguito da Giuseppe Piccinnu (questa volta in sella a Drakaris), il fonnese Giovanni Puddu e l’olianese Marco Bitti, rispettivamente su “Bramosu De Campeda” ed “Eccolo”.

Tanti applausi

Da cardiopalma la finale a otto nei 1600 metri di percorso sterrato, fra l’ovazione di un pubblico giunto per l’occasione da tutta la Sardegna, mentre il sole di una giornata a tratti autunnale lasciava spazio alle luci della sera. Attorno alle 20,30 a tagliare il traguardo è Giuseppe Piccinnu in sella a Drakaris, seguito da Giovanni Puddu, Marco Bitti e Francesco Pira, beniamino della folla fra applausi scroscianti. Per il vincitore, originario di Luogosanto, reduce dalla vittoria dello scorso anno a Sa arrela ‘e vrores di Fonni, un primo premio da 15mila euro, a cui seguono 3mila euro per il secondo classificato, 1500 per il terzo e i 400 del quarto classificato. «Un’emozione indescrivibile», ha commentato Piccinnu, mentre veniva portato in trionfo dalla folla, «sono onorato di esserci stato e aver centrato questa bellissima vittoria che dedico a tutti coloro che mi hanno sempre sostenuto». «Siamo molto soddisfatti per l’esito del Palio che ha visto susseguirsi tre corse bellissime», ha detto Gian Michele Lavra, presidente dell’Asd Gavoi Ippica. «Dalle batterie alla finale molto combattuta è stato un vortice di continue emozioni. Vediamo ripagato il grande lavoro di questi mesi dalla nostra Asd sulla pista, per un percorso impegnativo e in piena sicurezza e crediamo che tutto ciò sia stato ampiamente apprezzato da fantini e proprietari dei cavalli e dal grande pubblico che ci ha onorato con questo entusiasmo». Soddisfatto anche il sindaco Salvatore Lai: «Il lavoro messo in campo dal comitato con i ragazzi della neo Asd Ippica è stato monumentale. Hanno dato un ulteriore slancio ad un appuntamento che si consolida come uno dei più attesi dell’estate in Barbagia».

Poesia e tradizione

Oggi il prosieguo degli eventi con una dimostrazione di addestramento, doma e battesimo della sella. Dalle 22, le premiazioni del “Poetas de Barbagia”. Domani “Su Palieddu de Sos Muristenes”.

