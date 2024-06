Paltrinieri d’oro nella 10 chilometri 

Dalla vasca alle acque libere, Paltrinieri è sempre super Greg. E parte proprio all'insegna dell'olimpionico ormai molto votato alle lunghe distanze che sono cominciati gli Europei di Belgrado: assenti gli azzurri della piscina, per scelta a causa di un calendario troppo fitto, il campione di Carpi, 30 anni a settembre, si è preso l'ennesimo oro nella 10 km, la gara regina del fondo, la distanza olimpica fuori dalla piscina. Per Paltrinieri, già campione del mondo a Budapest 2022 ed europeo a Lupa Lake 2021, questa è l'ottava vittoria nella specialità. A Belgrado nelle acque all'Ada Ciganlija, un'isola sulla Sava, l'azzurro chiude in un 1h49'19''6, davanti al francese (argento iridato) Marc Antoine Olivier (1h49'41''0) e all'ungherese David Betlehem (1h49'41'1). E si lascia abbondantemente alle spalle anche il campione del mondo a Doha Kristof Rasovszky, che finisce nono. Ai piedi del podio, quarto, Domenico Acerenza e quinto l'altro azzurro Dario Verani, campione del mondo a Budapest e argento europeo a Roma 2022 nella 25 chilometri.

«Quando faccio gare del genere mi sento bene. Una “dieci” calda, acqua 27 gradi, piatta, caratteristiche che mi piacciono - ha commentato Paltrinieri - ho faticato comunque fino a metà, dopo mi sono messo davanti e ho iniziato a nuotare meglio. Al terzo, quarto e quinto giro sono stato davanti, poi nell'ultimo mi hanno un po' messo in mezzo, accerchiato. Quindi l'ultimo tratto ho fatto una traiettoria impossibile: sono andato veramente molto interno cercando di distanziarli e ha funzionato». E l'Italia fa festa anche in campo femminile, con una doppietta argento-bronzo nella 10 vinta dalla tedesca Leonie Beck in 2h00'54"8: sul podio ci sono infatti Barbara Pozzobon, vice campionessa europea dei 25 chilometri a Roma 2022, qui seconda con un decimo di ritardo (2 ore 00'54"9) e Giulia Gabbrielleschi, terza in 2 ore 00'58"5.

