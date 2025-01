Palpeggiò una escort: 47enne condannato a un anno e quattro mesi 

Era accusato di aver palpeggiato una giovane a Elmas nel mese di luglio dello scorso anno: dopo averla contattata su un sito di inserzioni per prestazioni sessuali a pagamento e aver fissato un appuntamento, le era saltato addosso cercando di violentarla. Ieri mattina, Carlo Porceddu, 47 anni, è stato condannato a un anno e 4 mesi per violenza sessuale dal giudice del Tribunale, Giuseppe Pintori.

L’imputato era finito in carcere dopo la denuncia della donna, ammettendo poi le proprie responsabilità nell’interrogatorio con la giudice Ermengarda Ferrarese e chiedendo scusa alla vittima. Il 47enne, residente a Elmas, secondo la ricostruzione fatta dai carabinieri del nucleo radiomobile e della stazione di Sant’Avendrace che lo avevano arrestato, aveva conosciuto la 22enne su un sito di incontri. Si erano dati appuntamento in strada, ma poi qualcosa era andato storto e l’uomo aveva palpeggiato la ragazza, provando a bloccarla. Lei era riuscita a fuggire e a dare l’allarme. Porceddu era stato poi rintracciato dai carabinieri e arrestato. Difeso dall’avvocato Federico Delitala, l’imputato si era difeso sostenendo che, dopo aver pagato, la giovane avrebbe però negato la prestazione sessuale. Di diverso avviso il racconto della ragazza che aveva riferito sul fatto che si fosse presentato senza soldi. Il pm – al termine del processo in abbreviato – aveva chiesto 3 anni di carcere, ma la difesa è riuscita a far valere la parziale incapacità dell’imputato sulla recidiva contestata. Alla fine è stato condannato a un anno e 4 mesi.

