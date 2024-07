Palpeggiamenti, 47enne ai domiciliari 

Ha ammesso di aver palpeggiato la giovane in viale Elmas e ha chiesto scusa. Carlo Porceddu, 47 anni, finito in carcere con l’accusa di violenza sessuale, ieri mattina, assistito dall’avvocato Federico Delitala, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla giudice Ermengarda Ferrarese nell’interrogatorio di garanzia. Al termine, il pm Nicola Giua Marassi, ha chiesto la conferma della custodia cautelare in carcere mentre la gip alla fine ha disposto i domiciliari.

L’uomo, residente a Elmas, secondo la ricostruzione fatta dai carabinieri del nucleo radiomobile e della stazione di Sant’Avendrace che lo hanno arrestato, ha conosciuto la 22enne su un sito di incontri. Si sono dati appuntamento sabato scorso in strada, ma è successo qualcosa e il 47enne ha palpeggiato la ragazza, provando a bloccarla. Lei è riuscita a fuggire e a dare l’allarme. Porceddu è stato poi rintracciato dai carabinieri e arrestato. (m. v.)

