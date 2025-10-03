VaiOnline
Tempio
04 ottobre 2025 alle 00:35

Palpeggia una ragazza, arrestato 

Aveva paura di andare nel parcheggio del market, ormai era quasi braccata da quell’uomo che non le lasciava tregua. Sino a quando non ha retto più alla situazione e ha chiesto aiuto ai carabinieri. Una giovane di 22 anni, di Luras, è la vittima di una lunga serie di episodi, molestie sessuali e pedinamenti, culminata in una aggressione avvenuta nei giorni scorsi nei pressi di un supermercato di Tempio. La ragazza è stata immobilizzata e palpeggiata dall’uomo che praticamente la seguiva in ogni movimento. I fatti sono avvenuti nella struttura dove la vittima si recava abitualmente (anche se non è una dipendente del negozio) e ieri per il presunto responsabile della violenza sessuale sono scattate le manette. Stando alla ricostruzione della pm Sara Martino, la persona che costretto la vittima a cambiare le sue abitudini è un uomo di 33 anni di cittadinanza nigeriana, già destinatario di un decreto di espulsione. Nel provvedimento della gip del Tribunale di Tempio, Marcella Pinna (che ha disposto la misura del carcere) si parla di diversi episodi che vedono come bersagli del presunto molestatore, diverse donne, in particolare le clienti del supermercato. Ma chi aveva paura di recarsi nel market era la ragazza lurese che trovava puntualmente il presunto molestatore ad attenderla. Alla fine di agosto la vittima sarebbe stata costretta alla fuga. I carabinieri avrebbero raccolto diverse testimonianze precise. Il cittadino nigeriano, Frederick Ose, difeso dall’avvocata Lisa Udassi, respinge le accuse.

