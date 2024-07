Palpeggia e molesta una giovane: un 47enne finisce in carcere 

Si sono dati appuntamento nella zona di viale Elmas dopo una conoscenza su un sito di incontri. Qualcosa è andato storto e un 47enne ha palpeggiato una giovane di 22 anni, molestandola sessualmente. Lei è scappata, dando l’allarme. Sono stati i carabinieri del nucleo radiomobile e della stazione di Sant’Avendrace a rintracciare l’uomo, Carlo Porceddu (residente a Elmas), arrestato con l’accusa di violenza sessuale. Il pm di turno ha disposto la custodia cautelare in carcere. Domani l’interrogatorio per la convalida: il 47enne, difeso dall’avvocato Federico Delitala, potrà dunque fornire la sua versione e rispondere alle accuse.

L’episodio, come ricostruito dai militari, è avvenuto nella notte tra venerdì e ieri. Porceddu e la giovane si sono conosciuti su un sito di incontri. Poi è successo qualcosa (forse non c’è stato l’accordo sul prezzo della prestazione) e il 47enne ha palpeggiato la ragazza, provando a bloccarla. Lei è riuscita poi a fuggire e a dare l’allarme: è stata anche soccorsa dal personale del 118 e accompagnata in ospedale, ancora sotto choc. Dopo la querela da parte della vittima, è scattato l’arresto di Porceddu. (m. v.)

