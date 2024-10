Palomino: tre punti pesantissimi 

I due centrali di difesa decisivi in attacco: sponda di Luperto e gol di Palomino. Così il Cagliari ha avviato la riscossa al 74’, con la giocata sull’angolo di Marin valsa il 2-2 quattro minuti prima che l’autogol di Coco desse ai rossoblù la prima vittoria in casa in questa Serie A. Un successo di carattere: quanto ne aveva messo proprio il difensore argentino durante il ritiro, come rivelato da Zappa lunedì scorso in un’intervista al nostro giornale. «Avevamo bisogno di questa vittoria per continuare a lavorare così», la valutazione di Palomino sul percorso dei rossoblù da dopo l’Empoli in poi. «Sono contento perché abbiamo vinto, anche per il gol a livello personale. Alla fine siamo riusciti a prendere questi tre punti importantissimi».

Il migliore

Il premio Player of the Match, istituito da questa stagione da Lega Serie A e Panini per il migliore in campo di ogni partita, è stato invece assegnato a Luperto. Che, col trofeo in mano, commenta a caldo il 3-2 della Domus: «Non abbiamo mai mollato fino alla fine», la chiave del ribaltone secondo il numero 6. «È stata una partita incredibile, abbiamo trovato i tre punti in casa ed è una gioia per tutti i tifosi che ci aiutano sempre». Anche secondo Luperto il ritiro fra la gara con l’Empoli e quella col Parma è servito per dare la svolta alla squadra: «Abbiamo parlato tutti quanti, ci siamo chiariti e sfogati. Ognuno ha detto la propria, poi è uscito tanto lavoro e tante cose buone che ci hanno aiutato a superare il momento di difficoltà». (r.sp.)

