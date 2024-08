Palomino, scusate il ritardo 

Nessuna sorpresa, José Luis Palomino da San Miguel de Tucumàn è da ieri sera un nuovo giocatore del Cagliari.

José va di corsa

Una trattativa avviata da settimane, a riprendere un discorso iniziato un anno fa. Stavolta, però, non c’erano sentenze da aspettare e neanche accordi da trovare con un altro club, visto che Palomino, dopo 7 stagioni a Bergamo, era svincolato. Una stretta di mano, le visite mediche di lunedì e il volo per Elmas, giusto in tempo per vedere la gara di Coppa con la Carrarese. Ieri, poi, i primi test, a verificare le condizioni atletiche di un giocatore che potrebbe aver bisogno di pochi giorni per iniziare a lavorare in gruppo. Per la gioia di Nicola, che spera di poterlo buttare nella mischia in tempi rapidi, magari provandolo come braccetto di destra nella difesa a tre. Intanto Palomino, classe ’90, 225 presenze (e 9 reti) dopo con l’Atalanta, si è legato al Cagliari, firmando un contratto di un anno, con opzione per un secondo.

Odissea

Chiuso il discorso per Palomino, ora il ds Bonato si concentra sulla trattativa infinita col Napoli per riportare in rossoblù Gaetano. Mica facile, visti i problemi del club azzurro, che in poche ore ha visto sfumare due affari praticamente fatti. Prima la cessione di Cajuste al Brentford, col giocatore sbarcato in Inghilterra e costretto al rientro a Napoli, dopo le visite mediche, per il mancato accordo tra i club. Poi l’arrivo di Brescianini dal Frosinone, col club ciociaro spiazzato da un cambio di proposta del Napoli e il giocatore spedito, dopo aver fatto le visite, all’Atalanta. Ecco perché ora il ds Manna, che è volato in Inghilterra per gli acquisti di Lukaku e Gilmour, potrebbe essere costretto a fare un passo indietro sulle richieste al Cagliari per Gaetano. Che resta l’obiettivo principale di Bonato, che punta tutto sulla pazienza per chiudere l’operazione più importante di questa seconda fase di mercato.

Ultime manovre

«Cerchiamo un centrocampista offensivo», aveva spiegato il ds rossoblù domenica. Gaetano è la prima scelta, ma il Cagliari resta vigile su Casadei (Chelsea) e Traoré (Bournemouth). C’è però anche da sfoltire la rosa: Di Pardo è atteso dal Modena e si cerca una sistemazione per Hatzidiakos, Jankto e Pereiro. La conferma di Lapadula chiuderebbe le porte all’arrivo di un’altra punta (Okereke più di Cheddira). Infine, la panchina in Coppa sembra un messaggio ai possibili acquirenti per Makoumbou, non proprio a suo agio col gioco di Nicola.

