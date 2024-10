Palomino pensa già alla Lazio 

Durante il ritiro di un mese fa, nel periodo più duro dell'avvio di stagione del Cagliari, una voce che all'interno dello spogliatoio ha avuto un peso notevole per il rilancio dei rossoblù è stata quella di José Luis Palomino, come rivelato dal suo compagno Gabriele Zappa. Ora, dopo due sconfitte consecutive, è proprio il difensore argentino a tracciare la rotta per rimettersi in pista: «Dobbiamo lavorare e continuare a credere nelle nostre idee e in noi stessi», la certezza del numero 24 al termine della gara di ieri. Che vuole subito mettere alle spalle, per voltare pagina: «Adesso ci dobbiamo preparare per la prossima partita a Roma con la Lazio, un'ottima squadra. C'è ancora tanto margine di crescita per il nostro percorso, lunedì dobbiamo dare il massimo: questa settimana bisogna lavorare e migliorare ancora per farci trovare pronti e andare a giocarcela, perché abbiamo necessità di un risultato positivo. Siamo concentrati sul nostro percorso, poi quando le cose non vanno bene bisogna correggere qualcosa».

Per intero

Preferito a Yerry Mina da titolare, Palomino ieri sera ha giocato per la prima volta dall'inizio e per intero in questo campionato, dopo i 112' da subentrato nelle precedenti quattro apparizioni (col Torino era stato fondamentale il suo ingresso in campo, segnando il momentaneo 2-2). In stagione aveva già disputato una gara da 90', in Coppa Italia con la Cremonese il 24 settembre, mentre in Serie A gli mancava da tantissimo tempo: 8 aprile 2023, curiosamente sempre una sconfitta casalinga per 0-2 col Bologna ma quando era all'Atalanta. Poi un infortunio muscolare che gli aveva fatto chiudere anzitempo il 2022-2023 e una stagione, la scorsa, passata ai margini coi bergamaschi collezionando appena 6 presenze in tutte le competizioni. «Mi fa piacere giocare e aiutare la squadra, fare di nuovo 90 minuti in Serie A. Mi sento bene e mi sto trovando bene qui a Cagliari ma non basta: posso ancora fare di più, giocando più spesso migliorerò ancora».

La partita

Da difensore, Palomino non può certo essere contento per i due gol incassati ieri sera. Sui quali ha una spiegazione: «Sul primo abbiamo perso palla volendo costruire, sul secondo non abbiamo continuato a seguire l'uomo sulla fascia destra e Odgaard è stato bravo a calciare di prima. Ma non è stato un problema di stanchezza». Anzi: «Penso che la squadra abbia giocato bene, abbiamo cercato di fare quello che volevamo contro un avversario forte. Forse sarebbe stato più giusto segnare un gol, ma bisognava curare di più i dettagli perché sono quelli che cambiano le partite e fanno la differenza. Abbiamo comunque fatto il pressing e il calcio che volevamo fare, c'è mancato il gol». Una serata storta, che Palomino vuole cancellare: «Si riparte dalla mentalità che abbiamo perso una partita e che dobbiamo migliorare, sono fiducioso di questa squadra anche se i risultati non stanno arrivando. Lunedì troveremo una squadra forte: meglio così, sarà un'occasione per dimostrare che ce la possiamo fare».

