Palomino, la firma non c’è 

La prima regola del calciomercato dice che un accordo non è chiuso fino a quando non ci sono le firme. Ecco perché quella tra il Cagliari e Palomino è una trattativa ancora in corso, che probabilmente porterà alla fumata bianca e all'arrivo in Sardegna dell'argentino. Ma fin quando non c'è la firma, tutto è ancora possibile. E ieri è saltato fuori un nome insospettabile per la difesa di Claudio Ranieri. Un contatto nato quasi per caso, quello tra la società rossoblù e il gigantesco difensore colombiano Yerri Mina, 195 centimetri d'altezza, 28 anni, svincolatosi dall'Everton e alla ricerca di una sistemazione.

Suggestione d'estate

Chiusa l'esperienza di cinque stagioni a Goodison Park (con 99 presenze e 9 reti segnate), Mina è rimasto al momento disoccupato. A 28 anni (ne compirà 29 il prossimo 23 settembre), il giocatore cerca una nuova sistemazione, magari ancora in Europa, dopo il breve passaggio nella Liga spagnola col Barcellona e l'avventura inglese. E il Cagliari avrebbe provato a capire la disponibilità a mettersi alla prova nella Serie A italiana. Mina porterebbe fisicità ed esperienza (40 presenze nella nazionale colombiana). Ma a rendere altamente improbabile un suo sbarco in Sardegna sarebbe la drastica riduzione dello stipendio, visto che il Cagliari non potrebbe certo garantire gli 8 milioni a stagione percepiti a Liverpool. Senza dimenticare la lunga serie di infortuni che ne hanno limitato l’ impiego all'Everton nelle ultime due stagioni.

Attesa per Palomino

Ecco perché quella di Mina rischia di restare una suggestione da ombrellone, mentre il Cagliari del nuovo corso, col presidente Giulini che ha lasciato la direzione dei lavori alla coppia Bonato-Ranieri, preferisce andare sul concreto, alla ricerca di giocatori che abbiano fame di campo più che di ricchi contratti. E allora resta in piedi soprattutto l'ipotesi Palomino. Il giocatore è ormai fuori dai radar di Gasperini all'Atalanta, col club nerazzurro che ha già dato il via libera alla sua partenza a Cagliari. Lo stesso giocatore ha accettato la proposta di un biennale per legarsi ai rossoblù. Ma resta da definire l'accordo con gli agenti, prima di poter passare alla fase finale, con visite mediche e firma, per poi mettersi a disposizione di Ranieri. E intanto una delle alternative, Ferrari del Sassuolo, si sta dirigendo a Genova per vestire il blucerchiato della Samp.

Cercasi punta

Aspettando di provare sul campo Shomurodov, il ds Bonato continua a cercare una prima punta per sostituire l'infortunato Lapadula. Si valuta il milanista Colombo, ma si sonda anche il mercato estero per un'occasione low cost. Attenzione poi anche al centrocampo, dove si insiste per Prati (Spal). Se poi Ranieri dovesse chiedere un giocatore con esperienza di Serie A per sostituire lo sfortunato Rog, ci sarebbe il polacco Linetty, in uscita dal Torino cui è legato da un ultimo anno di contratto. Infine, sul fronte cessioni, definito il passaggio in prestito del centrocampista argentino Delpupo al Pontedera di Max Canzi.

