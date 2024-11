Palomino il leader: siamo in crescita 

«Sì, sono un po’ strano, a volte vado contromano con le persone». Letture, chitarra, la musica nel sangue proprio come la sua Argentina. E ora solo il Cagliari nel cuore: «Mi trovo benissimo, siamo una squadra che deve liberarsi per poter esprimere il suo potenziale». Le cuffie e lo studio sono quelli di Radiolina, voce e volto di Jose Luis Palomino, 34 anni, argentino di Tucuman, difensore fisico e tecnico, nel Cagliari dallo scorso Ferragosto, un personaggio: «Mi piacciono quelli che non ci girano attorno, se parli troppo non ti ascolto più». La stop per doping: «Ne sono uscito pulito e più forte».

L’aspetto roccioso e la determinazione feroce negli occhi ti fanno pensare che in campo sia meglio passare largo se JLP è dalle tue parti. «Nei contrasti non sono un picchiatore, non mi è mai venuto naturale “picchiare”, ci metto solo forza, non mi va di perdere. E non mi piacciono quelli che parlano troppo». Calcio e non solo, perché al microfono di Radiolina con Fabiano Gaggini, Alberto Masu e Valentina Caruso l’ex difensore dell’Atalanta rivela: «Mi piace rilassarmi con la chitarra, la musica è la mia passione… adesso suono meno, ora mi piace leggere di economia e finanza soprattutto. Mi piace anche il pianoforte, Lapadula lo suona e mi sa che gli chiederò se mi insegna qualcosa». Cosa legge? «Leggo cosa pensano quelli che hanno tanti soldi, o magari come uscire dai momenti meno positivi, leggo tanti mentori americani e mi informo».

Psicologia spicciola

Una profondità non comune. «Mi piace la psicologia, anche nello sport, questa parte della medicina mi aiuta nella vita, non solo in campo. Per esempio nel tennis si lavora molto con lo psicologo, ora anche il calcio si è avvicinato». Ammette di vedere poca tv: «Mi sento strano, non sono omologato. Non faccio il simpatico per forza. Mi piace quando mi dicono le cose dirette, se vuoi fare tanti giri non ti ascolto. E per questo ogni tanto vado contromano». Un extraterrestre nel calcio? «Nel mio ambiente ci sono tanti ragazzi che mantengono un certo equilibrio, che sorridono sempre, a loro va sempre bene, per me dipende da come mi sveglio».

Vacanze e Cagliari

«Ogni anno vado in Argentina, almeno venti giorni. Ma le vacanze le faccio anche in Sardegna, col mio amico Duvan Zapata. Gli amici in Argentina sono quelli di sempre, quando li vedo è come se il tempo non fosse passato. Nel calcio mi colpisce l’amicizia vera che c’è fra Zappa e Augello, per esempio». Come vi sentite prima di andare a Genova? «Loro hanno una situazione da sistemare, noi siamo in crescita, abbiamo trovato buone soluzioni, volevamo vincere col Milan, ma dopo quella partita abbiamo capito che siamo sulla buona strada. Pensiamo a noi, non a loro. Vogliamo fare una grande partita». Il Cagliari: «Il Cagliari all’inizio faceva bene, ma potevamo fare molto di più, anche difensivamente. Ora meglio, il Cagliari è una squadra che deve liberarsi per poter esprimere la potenzialità che ha. Ci servono fiducia e tempo». A Marassi: «Sarà bellissimo perché troveremo un ambiente caldo, per noi è meglio. Andiamo a fare la nostra partita. Dovranno lavorare per prendere i tre punti». A Cagliari: «Mi trovo benissimo, non mi interessa l’ovazione per strada, me la devo guadagnare».

Carriera e sogni

«Dopo il calcio, mi piacerebbe disegnare case, appartamenti, ma devo studiare. Il mio obiettivo oggi è fare bene con questa squadra, arrivare il più lontano possibile. Sono qui con l’ambizione più alta della semplice salvezza. Il mio sogno? Tornare subito in nazionale, ho avuto una sola convocazione, poi lo stop per doping mi ha danneggiato». Una vicenda simile a quella di Sinner. «Poi sono stato assolto, ne sono uscito più forte. Ho capito molte cose in quel periodo, non ci si deve lamentare, il mio contagio era arrivato dal mio cane. Per fortuna, dopo due processi, è finita bene».

