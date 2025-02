Palomino ha detto no al Talleres: resta 

Rotti gli indugi: Palomino resta al Cagliari sino alla fine della stagione, poi si vedrà. Rifiutata l’offerta del Talleres (che lo avrebbe voluto da subito) e rinviato per ora il ritorno in Argentina dell’ex difensore dell’Atalanta che con Nicola non sta trovando molto spazio.

L’offerta

La tentazione è stata forte e si trascinava da settimane. C’è stato un momento in cui davvero Palomino sembrava intenzionato ad accettare la proposta e lasciare la Sardegna quattro mesi prima della scadenza del contratto. A fargli cambiare idea, oltre al senso del dovere per la parola data in estate, sono stati i compagni, il ds Bonato e l’allenatore Nicola che nel post Cagliari-Juventus lo ha definito un giocatore importante per la squadra a prescindere dal minutaggio ufficiale.

Dal campo

Ad Asseminello prosegue intanto a ritmo serrato la preparazione in vista della trasferta di Bologna. Kingstone continua a essere l’unico indisponibile. In gruppo anche Ciocci. Oggi è prevista una seduta mattutina.

Anticipi e posticipi

La Lega ha definito anticipi e posticipi anche per il 30° turno: Cagliari-Monza, domenica 30 marzo, si giocherà alle 12.30. (f.g.)

