Palomino e Prati sono le priorità  

Risolta la questione Shomurodov, ora il Cagliari si concentra sull'arrivo del centrale difensivo, altra priorità per Ranieri. Il ds Bonato continua a lavorare con l'Atalanta per definire l'acquisto a titolo definitivo di Palomino.

Il difensore

L'argentino, classe '90, fuori dal progetto di Gasperini, ha già dato la disponibilità al trasferimento in rossoblù, ma resta da definire l'accordo sull'ingaggio. Palomino in nerazzurro ha un ultimo anno di contratto a circa 1,5 milioni, cifra che il Cagliari vorrebbe spalmare in due anni con un'opzione per un terzo anno. Si tratta. Come si tratta, puntando sulla pazienza, con la Spal per il giovane Prati, rimasto fuori nell'amichevole col Napoli, una delle pretendenti al giovane play. Anche qui, affare complicato, vista la concorrenza, ma in casa rossoblù si resta ottimisti sul buon esito dell'affare.

Le uscite

Ma in casa Cagliari si deve anche sfoltire una rosa extralarge, tra partenze in prestito (Lella, Delpupo, Boccia, Desogus ed eventualmente Kourfalidis) e definitive. Soprattutto si cerca una sistemazione a Pereiro, che Ranieri ha bocciato già al suo arrivo a gennaio. Per lui resta viva la possibilità di andare a giocare nella Saudi League, in Arabia, ma si parla anche di un interessamento dei brasiliani del Vasco da Gama. Si aspettano poi proposte per Viola e Capradossi. In uscita anche Goldaniga, mentre il Cagliari ha respinto le richieste arrivate per Altare.

