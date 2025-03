Palomino e Felici: «Tifosi, grazie» 

Macomer. Un'amichevole nel cuore dell'isola per trovare la giusta energia trasmessa dai tifosi che vivono più lontani dal capoluogo. José Luis Palomino è grato per questo bagno di folla: «È sempre bello andare a trovare i nostri tifosi a casa loro, sono moltissimi che vengono ogni volta a vederci anche in trasferta, è un modo per restituire l’amore che ci viene trasmesso». Due settimane - con la pausa campionato nel mezzo - per trovare energie fisiche e mentali in vista della sfida salvezza del 30 marzo col Monza: «Dobbiamo rimanere lì con la testa, concentrati su ciò che ci impartisce il mister, fare le cose per bene e completare l’opera». Sulla scelta di restare a Cagliari nonostante il forte interessamento dall'Argentina: «Bello essere cercato da una grande squadra, però sono immerso in questa realtà e voglio dare una mano al Cagliari, voglio mantenere la parola data quando sono arrivato qui».

Anche l'esterno rossoblù Mattia Felici ringrazia il popolo rossoblù per il grande calore: «Venire qui è un modo per ripagarli per i sacrifici che fanno per seguirci sempre». Il suo percorso in rossoblù è da incorniciare: «Ringrazio i compagni che mi stanno aiutando a crescere. Dopo il aver giocato in B, essere ora in Serie A è qualcosa di pazzesco».

RIPRODUZIONE RISERVATA