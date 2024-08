Palo telefonico crolla su un’auto, ultimatum del sindaco a Telecom 

«Sollecitiamo ancora una volta l’intervento della società Telecom per la sostituzione dei pali nelle campagne del paese», afferma il sindaco di Decimoputzu, Antonino Munzittu: «Non dobbiamo aspettare che accada la tragedia, bisogna intervenire subito». La richiesta arriva all’indomani di un incidente accaduto nella periferia del paese, dove è stato richiesto anche l’intervento dei vigili del fuoco, per il ripristino delle condizioni di sicurezza e del transito.

«Un contadino, che martedì rientrava a casa con la sua utilitaria, dopo la mattinata trascorsa al lavoro nei campi, è rimasto coinvolto nella caduta di un palo in legno della linea Telecom», racconta Munzittu: «È accaduto nella via Villacidro, appena fuori dal paese. Fortunatamente l’uomo è uscito incolume. I danni, rilevanti, sono stati limitati alla sola vettura. Dopo questo episodio non possiamo aspettare oltre, bisogna porre rimedio, il rischio è alto».

Il sindaco lamenta i ritardi nella sostituzione dei pali danneggiati e corrosi dal tempo, dall’azione degli agenti atmosferici e dai vari incendi che hanno flagellato il paese. Perciò Munzittu scrive ancora una volta alla società Telecom, allegando anche una documentazione fotografica, rimarcando l’aggravarsi della situazione e richiedendo una ricognizione dei tecnici per verificare la stabilità e l’integrità dei pali presenti nel territorio comunale: «Al fine di evitare pericoli per persone o cose, e il ripetersi di incidenti come quello di martedì».

RIPRODUZIONE RISERVATA