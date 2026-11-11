Palo telefonico caduto sulla strada, aziende agricole in difficoltà

«È caduto un palo della linea telefonica e le aziende agropastorali sono in difficoltà». Lo comunica l’assessora all’Agricoltura di Arbus, Sara Vacca, denunciando il rischio che corrono i mezzi per il ritiro del latte, la consegna dei mangimi e l'accesso degli allevatori alle proprie aziende e i residenti in località Cuccuru Cauli.

«Da diversi giorni», racconta ancora l’assessora Vacca, «segnaliamo alla Tim FiberCop e ai vigili del fuoco la situazione, nel frattempo peggiorata, un altro palo inclinato e un cavo a terra rappresentano un grave pericolo per la sicurezza pubblica, con il rischio di ulteriori cedimenti della struttura».

Il timore è che possa cadere sui proprietari delle aziende e sui numerosi cercatori di funghi che in questi giorni si avventurano nelle campagne e nei boschi alla ricerca del prelibato frutto in una terra che ne offre tanti. «Inaccettabile», aggiunge Vacca, «l'indifferenza della ditta interessata. Dopo il sopralluogo degli agenti della Municipale e la relazione dettagliata sui pericoli che ne derivano per l’incolumità pubblica e per le aziende agropastorali, mi auguro che s’intervenga il prima possibile. Quando c’è di mezzo la sicurezza credo sia un dovere inderogabile».

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