Palo sui binari, tragedia sfiorata 

Tragedia sfiorata lungo il tratto ferroviario che collega Sassari a Porto Torres. Ieri pomeriggio un grosso palo di segnalazione, per cause ancora da accertare, è finito sui binari, al chilometro 156, all'altezza di Ottava, rendendo impraticabile il percorso del treno che, per fortuna, in quel momento non era in transito. La corsa in programma da Sassari a Porto Torres alle 18, dopo essere stata posticipata alle 18.43, considerate le condizioni critiche del binario, è stata definitivamente cancellata.

L’allarme

Lanciato l'allarme dai tecnici di Rete ferroviaria italiana, sul posto sono intervenuti le squadre dei vigili del fuoco che hanno rimosso il palo che avrebbe danneggiato le rotaie.

Carabinieri e polizia ferroviaria indagano per accertare se si sia trattato di un fatto accidentale o se qualcuno abbia posizionato volontariamente quel palo sui binari. Un fatto grave per il sindacato dei Trasporti che parla di tragedia sfiorata. Sarebbe stato impossibile, infatti, per il macchinista avvistare l'ostacolo e fermare in tempi il convoglio, se nessuno avesse segnalato la presenza.

Sindacati

«Certo che se il palo fosse collassato mentre transitava un treno avremmo potuto registrare un vero e proprio disastro», sottolinea Arnaldo Boeddu, segretario generale Filt Cgil Sardegna. «Adesso si dovranno accertare le cause, ovvero se il palo sui binari è frutto di un incidente oppure se è dovuto ad un atto delinquenziale. Di certo il sedime ferroviario - aggiunge Boeddu – non può essere accessibile facilmente e di conseguenza bisogna verificare lo stato del reticolato; non sarebbe male pure una ulteriore verifica su tutti quei pali e alberi che cadendo potrebbero in qualche modo creare pericolo o danni all’infrastruttura ferroviaria. Intanto, due treni sono stati soppressi uno da Sassari verso Porto Torres e viceversa ma, ripeto, poteva andare molto molto peggio». La messa in sicurezza ha impegnato per oltre un'ora i vigili del fuoco , un'operazione che ha rallentato la circolazione ferroviaria prima di prendere la decisione di calcolare la corsa.

