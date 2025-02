Palo sui binari, indagini della Procura 

Indagini della Procura di Sassari sul grave episodio accaduto, nel pomeriggio di domenica, lungo la linea ferroviaria Sassari-Porto Torres, quando un palo della segnaletica delle Ferrovie è stato posizionato sui binari. Per fortuna a segnalarlo è stato un pastore che si trovava nelle vicinanze, all’altezza della borgata di Ottava, dove si è presentato un serio rischio di deragliamento. Il palo sarebbe stato sbullonato e sistemato appositamente sulle rotaie, un’ora prima che partisse il convoglio di Trenitalia da Sassari per Porto Torres e viceversa. La due corse sono state prima posticipate e in seguito annullate. I vigili del fuoco e il personale di Rfi hanno lavorato a lungo per mettere in sicurezza l’area. Sul caso indagano i carabinieri che hanno segnalato l’episodio alla Procura, per accertare se si sia trattato di un atto doloso o di un fatto accidentale. Nelle vicinanze sono in corso verifiche su una vecchia stazione ferroviaria abbandonata, frequentata da giovanissimi. In attesa che la magistratura accerti i fatti ed eventuali responsabilità, il segretario Filt Cgil, Arnaldo Boeddu ha chiesto a Rfi di rafforzare i controlli per impedire ai non addetti ai lavori di avvicinarsi ai binari e, inoltre, di bloccare l’accesso nei fabbricati dismessi delle ferrovie. (m.p.)

