Palo elettrico pericolante: viale Bonaria chiusa per ore 

La strada è rimasta chiusa per diverse ore, creando non pochi disagi al traffico cittadino. Tutta colpa di un palo elettrico pericolante nell’ultimo tratto di viale Bonaria, poco prima del semaforo che conduce in viale Cimitero e che ha costretto i vigili del fuoco e la polizia municipale ad intervenire per evitare il peggio.

Secondo le ricostruzioni, nella tarda mattinata di ieri un furgone in retromarcia avrebbe colpito il palo, piegandolo verso la strada con il forte rischio che crollasse poi al suolo, minacciando l’incolumità di automobilisti e passanti.

Fortunatamente non c’è stato nessun ferito e nessun altro danno particolarmente rilevante. È stato però inevitabile a quel punto chiudere il tratto della via al traffico.

Sul posto sono arrivati immediatamente i vigili del fuoco, che anzitutto si sono preoccupati di transennare l’area e metterla in sicurezza per dare poi via alle verifiche tecniche.

È intervenuta anche la polizia municipale, che si è occupata in particolar modo di gestire il traffico, già fortemente condizionato dai lavori nelle strade vicine. Viale Bonaria è rimasta chiusa per parecchio tempo, in modo da permettere le operazioni della squadra tecnica del Comune. L’intervento è stato delicato, trattandosi di un palo elettrico, e ha richiesto diverse ore per rimuoverlo.

Solamente nella serata di ieri la strada è stata nuovamente riaperta al traffico.

RIPRODUZIONE RISERVATA