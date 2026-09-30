Palo elettrico a rischio crollo: «Intervenite» 

Allarme a Guspini per un palo di legno – usato come sostegno alla linea elettrica che passa nel bastione dove è stata costruita la Grotta di Lourdes, in località sa Tella – fortemente inclinato e a rischio crollo.

Una situazione che sta creando preoccupazione fra i fedeli che alla sera si recano nel luogo per recitare il rosario. Della situazione sono stati informati i vigili e gli uffici comunali, ma la linea è di competenza Enel, cui spetta valutare il pericolo e decidere l’intervento necessario. La situazione viene vista con apprensione anche dai proprietari dei fondi agrari vicini perché, in caso di crollo e distacco della linea elettrica, si potrebbero avere ampie zone interessate da scariche elettriche con possibilità anche di incendio dell’erba secca. I fedeli e i residenti chiedono ora un intervento urgente per la messa in sicurezza o la sostituzione del palo, per restituire sicurezza a un luogo di preghiera molto frequentato.



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