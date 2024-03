Palo della luce arrugginito: «Rischio crollo» 

Resta alto a San Gavino l’allarme per la presenza di numerosi pali della luce pericolanti che rischiano di cadere in mezzo alla strada con conseguenze pericolose per l’incolumità di pedoni, ciclisti e automobilisti. Le segnalazioni dei cittadini sono continue e una delle situazioni più gravi riguarda via Tagliamento. A denunciarlo è Lelle Brau, pensionato e residente della zona: «Uno dei pali della luce elettrica si presenta totalmente arrugginito alla base e la paura è che sia corroso all’interno e possa cadere da un momento all’altro sulla strada. Ho fatto la segnalazione al Comune e anche ad alcuni assessori, ma ad oggi, a distanza di nove mesi, il palo non è stato rimosso e non è stato fatto nessun intervento. Chiedo che si ponga rimedio a questa situazione perché come residenti siamo preoccupati».

A rischio anche un lampione in via Petrarca, mentre pochi mesi fa un palo è caduto in via Foscolo a pochi metri da una scuola. ( g. pit. )

RIPRODUZIONE RISERVATA