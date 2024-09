«Palo a terra da mesi, una vergogna» 

Sono trascorsi tre mesi da quando un automobilista ha urtato il palo telefonico di via Vittorio Veneto a Gonnosfanadiga e nessuno è ancora intervenuto. A denunciare il fatto è il sindaco Andrea Floris che, appunti alla mano, mostra le numerose segnalazioni fatte dal Comune per rimuovere l’ostacolo a terra da oltre 90 giorni. «Chi si dovrebbe occupare del palo colpito dall’automobilista è il proprietario e gestore della linea ovvero la Tim. Quel palo lungo la strada costituisce un pericolo per la circolazione pedonale – dice il sindaco –. È una vergogna che non si riesca a rimuoverlo a maggior ragione dopo le numerose segnalazioni. Auspico l’immediata rimozione del palo e la sua sostituzione visto che, dal 25 giugno, giorno in cui c’è stato l’incidente, di tempo ne è passato. Chi ha abbattuto il palo ha riconosciuto la sua responsabilità nell’immediato».

