Palme sotto attacco, dopo il punteruolo l’emergenza siccità 

Al punteruolo rosso si è aggiunta la siccità. Non c’è pace per le palme, la cui resistenza, già messa a dura prova negli ultimi anni dall’insetto killer, è ora minata anche dalla carenza di piogge. Eppure Robertino Ferreli, 51 anni primavere sulle spalle, non si scoraggia e rilancia la sfida contro le due calamità. «Non mi fermo, continuo a piantare nuove palme in modo da avere sempre la disponibilità di foglie da lavorare in vista della Domenica delle Palme». L’artista autodidatta di Tortolì intreccia le foglie di palma da quando aveva 14 anni. Di quest’arte è rimasto affascinato durante il catechismo per la Prima comunione. Ho sempre cercato di migliorare la tecnica, portando avanti la produzione, benché negli ultimi anni ad avere la meglio sia stato il punteruolo rosso, responsabile della strage di piante che non si placa. Ora combattiamo anche contro la siccità». La siccità è un’emergenza che flagella l’intera Ogliastra. La Giunta comunale di Talana ha dichiarato lo stato di calamità naturale «perché l’assenza prolungata di piogge durante la stagione autunnale e invernale ha portato tutto il territorio a una siccità che ha notevolmente compromesso l’annata agraria, con pesanti ripercussioni economiche per le aziende agricole e per l’intero comparto agropastorale». All’attenzione del sindaco sono arrivate diverse segnalazioni da allevatori e agricoltori, oltre che dalle organizzazioni di categoria, per manifestare il disagio e le grandi difficoltà. (ro. se.)

