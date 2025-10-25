VaiOnline
Monserrato.
26 ottobre 2025 alle 00:34

Palme inclinate in via Riu Mortu, ma l’assessore esclude ogni rischio 

Quando due mesi fa lungo l’aiuola spartitraffico di via Riu Mortu sono state piantate le palme – un filare che arriva fino a via San Gottardo –, la città si era divisa tra i commenti sarcastici di chi parlava di “Pauli Hollywood” e chi invece ha espresso sinceri apprezzamenti. Adesso le preoccupazioni riguardano lo stato di salute di quelle piante: almeno una decina mostrano infatti il fusto piuttosto inclinato, come se la crescita non stesse procedendo per il verso giusto o gli alberi si stessero seccando. Una circostanza ben visibile e notata da tanti lungo la via, con le foglie che sporgono da una parte e dall’altra della strada. Ma per il Comune non ci sono rischi: si tratterebbe di lievi deformazioni dovute al trasporto, che si risolveranno spontaneamente. Nessun problema legato al caldo o a eventuali malattie delle palme. «È tutto nella norma, una volta vista la situazione ci siamo subito consultati con l’agronomo del progetto e siamo stati rassicurati: bisogna solo aspettare che i fusti prendano il loro corso naturale», spiega l’assessore all’Ambiente Saverio De Roma. «L’irrigazione è pienamente sufficiente, e se gli alberi fossero malati sarebbero già stati sostituiti». (d. l.)

