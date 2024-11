Palme e ginestre per la festa degli alberi 

Oleandri, palme, corbezzoli, ginepro ma anche rosmarino, ginestra, elicriso e lavanda. Sono in tutto un’ottantina le piante messe a disposizione dall’agenzia regionale Forestas per la “festa degli alberi”, promossa dagli assessorati all’Ambiente e alla Cultura del Comune. L’appuntamento è per oggi, dalle 9.30 alle 12.30 allo Spazio giovani dove, in collaborazione con il Ceas, gli studenti degli Istituti comprensivi cittadini metteranno a dimora i nuovi alberi. «L’iniziativa si inserisce nel quadro delle politiche comunali a favore del verde – spiega il sindaco Massimiliano Sanna - Stiamo investendo molto in questo settore nella consapevolezza dell’importanza della valorizzazione delle risorse ambientali». Una mattinata lontani dai banchi di scuola, per “radicare” buone abitudini. «Coinvolgiamo i bambini delle classi quinte degli istituti scolastici per un investimento culturale ed educativo sulle giovani generazioni» aggiunge l’assessore alla Cultura e Pubblica istruzione Luca Faedda. Per la delegata all’Ambiente, Maria Bonaria Zedda, valorizzare la tutela del patrimonio arboreo è fondamentale. «Gli alberi sono i più grandi alleati contro la crisi climatica. Il Comune sta investendo molto sul verde nella consapevolezza che la vegetazione consenta di ridurre gli effetti da isola di calore». ( m.g. )

