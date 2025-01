«Palmas Arborea è la mosca bianca? Un onore» 

Palmas Arborea è il paese in provincia che segna l’aumento di residenti più consistente: dal 2001 al 2023 i cittadini sono passati da 1.339 a 1.501. «Siamo la mosca bianca e questo non può che farmi piacere - afferma il sindaco, Emanuele Cadoni - Ero anche io a conoscenza di questo numero. Palmas Arborea è un paese dormitorio con pochi servizi ma nonostante questo viene scelto ugualmente. Innanzitutto per la vicinanza con Oristano, poi perché le case costano molto meno e infine perché si respira tranquillità». Poco importante insomma se a Palmas Arborea c’è un solo supermercato o se non c’è la macelleria e la pescheria: «In pochissimi minuti siamo ad Oristano - replica Cadoni - Ecco perché queste mancanze non si avvertono». Il primo cittadino poi fa un'altra analisi: «Non dimentichiamoci che in tanti ci hanno scelto perché il nostro Comune garantisce il “Bonus bebè”, 600 euro al mese per ogni nato. Un aiuto importante». Un dato negativo arriva invece dalla scuola: «Tanti bambini residenti a Palmas frequentano le scuole ad Oristano, e questo non ci aiuta. Il prossimo anno ad esempio solo in tre entreranno in prima elementare. Molto probabilmente quindi ci sarà una pluriclasse».

