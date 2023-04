Palma incendiata, rifiuti e siringhe  

Rifiuti, siringhe buttate tra le aiuole e la notte scorsa c’è stato qualcuno che ha dato persino fuoco a una palma. È l’ennesimo episodio che si registra nella zona intorno al complesso dei palazzi Saia, i residenti continuano a ripetere che si sentono ostaggi di gruppi di balordi e adesso chiedono maggiore illuminazione.

Giovedì notte, approfittando del buio, qualcuno si è divertito a dare fuoco a una palma che si trova nel giardinetto che collega via Carducci a via Manzoni, hanno danneggiato un lampione lasciato immondezza ovunque.

Non è la prima volta che qui si verificano episodi di teppismo, i giardinetti spesso sono pieni di rifiuti abbandonati e non mancano le siringhe. I residenti, molti dei quali sono anziani, ripetutamente hanno segnalato le criticità all’amministrazione comunale ma finora la situazione non è mutata. ( v.p.)

