pallottole d’argento 

PARIGI. Quasi una gara a sé, anche se alla fine l'oro è andato al cinese Yu Xie. Dal poligono di tiro a Chateauroux arriva una doppia medaglia per l'Italia, quella dei due azzurri della Federico Nilo Maldini e Paolo Monna: 23 anni il primo, 26 l'altro, sono entrambi carabinieri e vengono da Bologna Maldini, che come molti nella città delle due torri è un grande appassionato di basket, e da Carovigno il brindisino Monna, che quest'anno prima dei Giochi aveva vinto l'oro agli Europei. Maldini invece veniva una grande prestazione a Rio de Janeiro, e in fondo i due ieri non hanno fatto altro che confermarsi. «È stato un giorno perfetto», dice Monna, «ma ci abbiamo sempre creduto, ed è il coronamento di un percorso fatto insieme». Loro due e anche la federazione, la Uits, che in due anni e mezzo è stata capace di ricostruire da zero una nazionale competitiva. Giustificato quindi l'entusiasmo del presidente federale Costantino Vespasiano: «una soddisfazione immensa».

Il rimpianto

Però va detto che rimane un po' di rammarico perché a un certo punto i due azzurri erano primo e secondo e si sperava in una doppietta dai metalli ancor più preziosi, ma il cinese Yu Xie, un tipo dalla concentrazione assoluta e che non lascia mai trasparire emozioni, è riuscito a rimontare fino a prendersi l'oro. Fin da subito i tre tiratori poi saliti sul podio hanno preso un buon margine sul resto del gruppo, e a lungo Monna è rimasto in testa. La formula era quella dell'eliminazione “a scalare”, uno alla volta, dei finalisti, e una delle prime “vittime” è stato il numero uno al mondo di questa specialità, il tedesco Robin Walter, alla fine sesto. Quando i tiratori erano rimasti in quattro, Yu ha preso il comando della gara approfittando del 9,9 e 9,0 di Maldini e del 9,1 e 9,5 di Monna, con un vantaggio di mezzo punto sul primo azzurro e di 1,3 sul secondo. Ma le emozioni non erano finite perché al penultimo colpo Maldini ha ottenuto 10,3 recuperando tre decimi al cinese, presentandosi all'ultimo tiro a soli 4 decimi da Yu: con l'ultimo colpo, però, il bolognese ha fatto 9,5 e al cinese è stato sufficiente un 10,0 per prendersi l'oro.

La felicità

«È una medaglia straordinaria, non so che parole utilizzare per descrivere come mi sento» le parole di Maldini dopo la premiazione, «so solo che sono felice. Aver vinto una medaglia insieme a Paolo Monna è ancora più bello: abbiamo passato insieme tanti momenti, ma non eravamo mai saliti entrambi sul podio, lo abbiamo fatto proprio su quello olimpico e quindi tutto è ancora più bello. Sono contentissimo di aver condiviso con Paolo questo momento». L'ultima doppietta del tiro a segno azzurro ai Giochi risaliva quasi a cento anni fa, a Los Angeles 1932, e lo fanno notare a Maldini. «Pensare che una cosa del genere riesce ogni cento anni ci manda al settimo cielo», commenta. Ma non è finita qui, vista l'età dei due e la promessa di Monna: «è una medaglia importante per la mia carriera e ne seguiranno tante altre». «Sono felice perché finalmente questi tre anni di sacrifici dopo Tokyo, sono serviti a qualcosa», aggiunge il brindisino. «Qui durante la gara mi sono sentito sempre con il fiato in gola per stare attento a non sbagliare nulla». E non ha sbagliato.

RIPRODUZIONE RISERVATA