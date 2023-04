Palloni geodetici, sì alla manutenzione 

Tutto pronto per la rinascita dei tre palloni geodetici quartesi chiusi da tempo. Nei giorni scorsi il Comune ha affidato i lavori - da 64mila euro in tutto - per la manutenzione straordinaria dei tre impianti presenti in città: la tensostruttura “Valery Melis” di via S’Arrulloni, a due passi dallo stadio di Is Arenas, quella di Flumini, “Tanca Fiorita”, e il pallone accanto al Velodromo. Impianti sportivi che torneranno ad essere utilizzati sia dalle associazioni sportive che dalle scuole dopo anni di chiusura forzata perché inagibili. I lavori previsti in progetto saranno concentrati nell’adeguamento degli impianti, del sistema antincendio e delle strutture, necessari per avere l’agibilità e poterli finalmente dare in gestione. Poi torneranno - come un tempo - le gare di pallavolo, basket, calcetto, ginnastica e danza ritmica.

Impianti sportivi che riapriranno le porte, come il Palazzetto dello sport di via Beethoven dove il cantiere di restyling è in corso da tempo e dovrebbe concludersi fra pochi mesi, come annunciato di recente dall’assessorato ai Lavori pubblici che aveva ipotizzato l’inaugurazione in autunno, imprevisti permettendo. Al centro del piano di restyling c’è il completamento e adeguamento degli impianti tecnologici alla manutenzione edilizia di tutta la palestra, comprese le travi in legno all’interno e della struttura esterna. Nuova vita anche per gli spogliatoi, quelli degli atleti e degli arbitri, sono stati già installati i parapetti per le tribune e sistemate le vetrate dell’impianto sportivo. E ci sarà un nuovo impianto di climatizzazione per poter ospitare manifestazioni sportive anche d’estate e nei mesi più freddi.

