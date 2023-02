Palloni cinesi anche sull’Italia 

WASHINGTON. Sale la tensione tra Washington e Pechino per il caso del pallone-spia cinese abbattuto dagli Usa al largo delle coste del South Carolina dopo che aveva sorvolato per giorni i cieli americani. Il dipartimento di Stato americano, dopo aver sospeso la visita del segretario Antony Blinken da Xi Jinping, ha rivelato pubblicamente che quell'enorme dirigibile bianco era in grado di raccogliere segnali di comunicazione e faceva parte di una flotta di palloni-spia manovrata dall'esercito cinese che ha sorvolato oltre 40 Paesi in cinque continenti per catturare informazioni sui loro asset militari. Gli Usa hanno già condiviso «informazioni dettagliate» con decine di partner e alleati, compresa l'Italia.

Le prove

L'equipaggiamento del pallone abbattuto, ha spiegato la diplomazia Usa, «era chiaramente per la sorveglianza d'intelligence e difforme da quello a bordo dei palloni meteo», come invece continua a sostenere Pechino. Usando immagini ad alta risoluzione scattate in volo, gli Usa hanno scoperto che il dirigibile aveva varie antenne allineate che erano «in grado di raccogliere e geolocalizzare le comunicazioni». Inoltre i suoi pannelli solari erano abbastanza grandi da produrre energia per far funzionare «più sensori di raccolta di informazioni». L'amministrazione Biden è convinta che il pallone-spia non sia riuscito a rubare alcun dato sensibile sui siti nucleari americani ma non sa esattamente che tipo di comunicazioni abbia intercettato e quali fossero i suoi target. Altre informazioni potrebbero arrivare dall'analisi dei resti del pallone-spia, non ancora del tutto recuperati. In quella che è la prima indagine del genere nella sua storia, l'Fbi ha già esaminato la calotta, il cablaggio e una piccola quantità di parti elettroniche, tutti «importanti pezzi di prova per future possibili accuse penali».

Società coinvolte

Manca ancora tuttavia il “carico utile”, che è dove ci si aspetta di vedere la parte del leone della componente elettronica. Il dipartimento Usa ritiene che l'azienda produttrice del dirigibile - di cui non è stato divulgato il nome - abbia rapporti diretti con l'esercito cinese e che sia un suo fornitore ufficiale. L'amministrazione Biden ora sta valutando sanzioni contro qualunque società legata al governo di Pechino e coinvolta nel sorvolo del pallone-spia in Usa.